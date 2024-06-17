Дубну посетили руководители наукоградов России.

В Дубне состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию Дня наукоградов Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках мероприятия организована выставка достижений ключевых предприятий города Дубны на площадке особой экономической зоны «Дубна». Свою продукцию участникам Дня наукоградов продемонстрировали Объединенный институт ядерных исследований, ГосМКБ «Радуга», Центр космической связи «Дубна», НПО «Криптен», Научно-исследовательский институт прикладной акустики — всего более 20 предприятий, 12 из которых резиденты ОЭЗ «Дубна» компании «Промтех-Дубна», «Энкор», «ВестМедГрупп», «Окей Вижен Технологии» и другие.

Вторая часть мероприятия прошла в Доме международных совещаний Объединенного института ядерных исследований и была посвящена вопросам развития наукоградов.

В научной конференции «Наукограды РФ: задачи современного этапа развития», в которой приняли участие представители федеральной и региональной законодательной и исполнительной властей, руководители наукоградов России и руководители городов Московской области, представители градообразующих предприятий, представители образовательных учреждений Москвы и Московской области.

Модератором конференции выступил директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников.

Среди почетных гостей: министр территориальной политики Юлия Губанова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Роднина, глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, президент Союза развития наукоградов Сиднев Виктор Владимирович, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Афанасьев Антон, депутат Московской областной думы Орлов Александр, а также депутаты совета депутатов городского округа Дубна Московской области. Большим блоком были представлены образовательные учреждения, в мероприятии приняли участие представители Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ Судариков Алексей и Гершман Михаил, представитель Института фундаментальных проблем биологии Российской академии наук — обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки „Федеральный исследовательский центр „Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук“ г. Пущино Сапронов Сергей, представитель Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук Аверичев Олег, представители МГИМО МИД России Жирнова Лидия, Окунев Игорь, Полякова Яна, а также представитель Государственного университета „Дубна“ Деникин Андрей. В мероприятии приняли участие более 20 делегаций от наукоградов России и близлежащих городов. Всего Дубну посетили более 250 участников.

В рамках рабочей встречи обсудили важные для наукоградов вопросы, среди которых:

Развитие кадрового потенциала, в том числе создание научно-образовательных кампусов, создание развития центров дополнительного образования, организации мероприятий, направленных на развитие научно-технической деятельности, развитие программ наставничества по формуле «школа — вуз — предприятия», создание технопарков, инженерных и IT-классов в общеобразовательных школах и высших образовательных учреждениях при поддержке предприятий наукоградов. Такие меры позволят обеспечить необходимый прирост высококвалифицированных кадров на рынке труда.

А также вопросы создания и развития современной инфраструктуры городов. Здесь важно отметить, что в рамках встречи участники не раз напомнили о том, что наукограды сегодня — это конкурентоспособные научно-образовательные центры международного масштаба с развитым комплексом высокотехнологичных производств. В наукоградах проживают люди, создающие будущее нашей страны, это люди, занимающиеся разработками в сфере науки, медицины, оборонно-промышленного комплекса. Именно поэтому для сохранения человеческого потенциала в наукоградах необходимо направить силы и средства на развитие современной высокотехнологичной инфраструктуры для создания адаптивной и инновационной городской среды.

Участники конференции обсудили вопрос обеспечения работников наукоградов комфортным жильем.лава городского округа Дубна Максим Тихомиров, Президент союза развития наукоградов Сиднев Виктор Владимирович, Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Афанасьев Антов, депутат Московской областной Думы Орлов Александр, а также депутаты Совета депутатов городского округа Дубна Московской области. Большим блоком были представлены образовательные учреждения, в мероприятии приняли участие представители „Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ Судариков Алексей и Гершман Михаил, представитель Института фундаментальных проблем биологии Российской академии наук — обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки „Федеральный исследовательский центр „Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук“, г. Пущино Сапронов Сергей, представитель Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук Аверичев Олег, представители МГИМО МИД России Жирнова Лидия, Окунев Игорь, Полякова Яна, а также представитель Государственного Университета „Дубна“ Деникин Андрей. В мероприятии приняли участие более 20 делегации от наукоградов России и близлежащих городов. Всего Дубну посетили более 250 участников.

В рамках рабочей встречи обсудили важные для наукоградов вопросы, среди которых:

Развитие кадрового потенциала, в том числе создание научно-образовательных кампусов, создание развития центров дополнительного образования, организации мероприятий направленных на развитие научно-технической деятельности, развитие программ наставничества по формуле «школа-вуз-предприятия», создание технопарков, инженерных и IT классов в общеобразовательных школах и высших образовательных учреждениях при поддержке предприятий наукоградов. Такие меры позволят обеспечить необходимый прирост высококвалифицированных кадров на рынке труда.

А также вопросы создания и развития современной инфраструктуры городов. Здесь важно отметить, что в рамках встречи участники не раз напомнили о том, что наукограды сегодня — это конкурентоспособные научно-образовательные центры международного масштаба с развитым комплексом высокотехнологичных производств. В наукоградах проживают люди, создающие будущее нашей страны, это люди занимающиеся разработками в сфере науки, медицины, оборонно-промышленного комплекса. Именно поэтому, для сохранения человеческого потенциала в наукоградах, необходимо направить силы и средства на развитие современной высокотехнологичной инфраструктуры для создания адаптивной и инновационной городской среды.

Участники конференции обсудили и другие вопросы, качающиеся развития наукоградов, в том числе вопрос обеспечения работников наукоградов комфортным жильем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.