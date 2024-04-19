Дубну посетила делегация из КНДР во главе с министром здравоохранения страны

В рамках пребывания в России делегация министерства здравоохранения КНДР во главе с министром Чон Му Римом посетила Дубну с деловым визитом. Цель — обсудить перспективы сотрудничества с резидентами медицинского кластера ОЭЗ «Дубна», а также познакомиться с возможностями подмосковной бизнес-площадки. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

В Россию северокорейская делегация, которую возглавляет министр здравоохранения страны Чон Му Рим, прибыла на шесть дней для возобновления прерванного много лет назад сотрудничества в области научной и практической медицины. Делегацию КНДР сопровождала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий министерства здравоохранения РФ Елена Астапенко.

«Сегодня наукоград Дубна — уникальная площадка, особенностью которой является синергия науки, бизнеса и образования. В Дубне расположены всемирно известный научный центр объединенный институт ядерных исследований, самая крупная в России по числу резидентов ОЭЗ «Дубна» — площадка для коммерциализации научных идей и опытных разработок, университет «Дубна» готовит специалистов для самых наукоемких областей экономики», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.

Заместитель гендиректора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям Егор Круглов отметил, что в «ОЭЗ «Дубна» свыше 160 резидентов, которыми создано более 7 тыс. рабочих мест, а объем частных инвестиций составляет почти 60 млрд рублей, то есть на 1 рубль государственных инвестиций приходится 4 рубля частных инвестиций.

Предприятия ОЭЗ «Дубна» обеспечивают примерно десятую часть от общероссийского производства медицинских изделий.

Министр здравоохранения КНДР Чон Му Рим отметил, что визит был плодотворным, а его результатом в перспективе может стать обмен технологиями и заключение взаимовыгодных контрактов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.