Дубненский мозаичист Михаил Поляков завершил работу над серией икон для звонницы

Звонница посвящена Кимрским новомученикам.Кимрские новомученики — настоятель Спасо-Преображенского собора города Кимры протоиерей Феодор Колеров, староста собора Анания Бойков и прихожанин Михаил Болдаков — были расстреляны в 1929 году в Таганской пересыльной тюрьме Москвы. Торжественное освящение этой святыни состоится 29 ноября, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Часовню-звонницу начали восстанавливать в 2023 году кимряки Б. В. Бекиньев и А. В. Саварин по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

Михаил Поляков — известный в Дубне мозаичист. Его мозаики, украшающие набережную Волги и другие знаковые места нашего города, вызывают восхищение своим изяществом и красотой. Благодаря его усилиям в этом году восстановлены мозаики известной французской художницы Нади Леже. Они украшают площадь перед ДК «Мир» и стали достопримечательностью Дубны.

20 мозаичных панно Нади Леже оказались в Дубне в 1974 году. Все они были выполнены во Франции и входили в число 65-ти мозаик, представленных на персональной выставке художницы в январе 1972 года в Малакоффе, пригороде Парижа. После выставки 60 мозаичных портретов были подарены Надей Советскому Союзу. До нашего времени сохранилось только 14 мозаик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.