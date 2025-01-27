Дубненские ученые рассказали о новейшем ракетном оружии

Ветераны ГосМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка из Дубны стали героями программы «НАШИ» с Ольгой Армяковой и Николаем Долгачевым на телеканале «Россия 1». Тема передачи «Удары возмездия: крылатые ракеты», а потому говорили о новейшем ракетном оружии и людях, которые его создавали и создают, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Гостями студии стали начальник летных испытаний МКБ «Радуга» с 1974 по 1990 годы Арслан Абдурауфович Мавлянов; в свое время работавший на ведущих должностях на предприятии, а ныне председатель Совета ветеранов ГосМКБ Виктор Иванович Щиборщ и в прошлом также сотрудник МКБ «Радуга», а ныне заведующий отделением истории создания крылатых ракет Музея Дубны Леонид Геннадьевич Четвериков. Героями сюжета, снятого в музее истории создания крылатых ракет в Дубне, также стали другие уважаемые ветераны предприятия.

Эксперты студии акцентировали внимание на том, что создаваемые коллективом ГосМКБ «Радуга» изделия не имеют аналогов во всем мире и успешно применяются сегодня в зоне проведения СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.