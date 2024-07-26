Дубненские школьники трудоустроены в сферу жилищно-коммунального хозяйства

С 1 июля на работу в МБУ ЖКУ были трудоустроены дубненские школьники, ребята, которые приняли решение свадебное время провести с пользой для общества, передает пресс-служба администрации городского округа.

Всего в Муниципальной жилищно -коммунальной управляющей компании МБУ ЖКУ работает 14 человек. Для подростков установлен сокращенный рабочий день, ребята работают с 08:00 до 12:00.

Ребят привлекают на работы по уборке и озеленению городских улиц. Так горожане не раз видели, как молодые люди занимаются сбором мусора на газонах вдоль городских улиц, стрижкой кустарников вдоль домов и дорог, сбором покошенной травы.

Как пояснили в Администрации городского округа Дубна часть школьников работают в теплицах МБУ ЖКУ, где сейчас идут работы по подготовке к новому посевному году. Уже в январе здесь высадят семена растений и цветов, которые весной следующего года высадят в городские клумбы. В этом году силами сотрудников МБУ ЖКУ было подготовлено более 30 000 саженцев цветов, которые украсили городские клумбы.

Помимо МБУ ЖКУ школьников также трудоустроили МАУ «Городские парки», там для ребят также нашлась несложная, но крайне полезная для общества работа. В парке Семейного отдыха, который давно стал центром притяжения и отдыха горожан, ребята обрезают деревья, кустарники, собирают мусор, красят урны, лавочки, поливают цветы.

С каждым годом растет в Дубне растет количество предприятий и организаций, желающих трудоустроить подростков на летний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.