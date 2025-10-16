Дубненская школа искусств открыла свои двери после капитального ремонта

Накануне состоялась торжественная церемония открытия обновленной Дубненской детской школы искусств. Она собрала педагогов, учеников, а также выпускников школы, а уже сегодня 1 тыс. учеников и 76 преподавателей смогут заниматься в красивой, теплой и уютной школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

За 9 месяцев здание школы преобразилось: был укреплен фундамент, заменена кровля, утеплен и обновлен фасад, заменены инженерные сети, окна, двери, проведен ремонт в кабинетах, здесь установлены звукоизоляционные панели. Концертный зал тоже преобразился.

«Мы проделали большую работу и с гордостью можем сказать, что теперь школа соответствует всем современным стандартам. Уверен, что в новых стенах ребята смогут достигать новых творческих высот!» —

сказал министр строительного комплекса МО Александр Туровский.

Детская музыкальная школа была основана 26 марта 1956 года. За годы работы детская школа искусств стала вторым домом для 1 тыс. детей, а для многих поколений горожан ее здание со шпилем — одним из символов Дубны.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.