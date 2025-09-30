Дубна впервые поддержала масштабную спортивную акцию

Забег Атомных Городов, ежегодное мероприятие госкорпорации «Росатом», впервые прошел в Дубне. В этом году событие имеет особое значение: оно приурочено к 80-летию атомной промышленности России. Тысячи участников по всей стране выходят на дистанции, чтобы буквально объединить энергию атомных городов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Дубне на первый забег вышли 150 человек — сотрудники предприятия «Дедал» и члены их семей. Пример показал директор научно-производственного комплекса — он пришел на старт вместе супругой и тремя детьми.

«Забег Атомных Городов — прекрасная традиция, которой уж почти 10 лет, она объединяет тысячи людей с предприятий, связанных с атомной промышленностью — это десятки городов, сотни предприятий. Дубна присоединяется к забегу символично в юбилейный год атомной промышленности», — сказал генеральный директор АО НПК «Дедал» Даниил Пименов.

Атмосфера здесь была по-настоящему праздничной и семейной. Не было победителей и проигравших. Главное в Забеге Атомных Городов — участие. Можно точно сказать, что теперь в Дубне зародилась новая спортивная традиция — атомная.

«Рад, что в нашем спортивном городе появился еще один легкоатлетический забег. Уверен, традиция приживется. Поздравляю коллектив НПК „Дедал“ с ярким стартом!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.