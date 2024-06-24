Дубна стала призером федерального расчета индекса «IQ городов»

В Перми в рамках пленарного заседания V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Строим вместе» подведены итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства — «IQ городов» — за 2023 год. Город Дубна стал призером федерального расчета индекса, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

«Подмосковные города шестой год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов. У Московской области высокий балл, наш регион вошел в топ-10 по этому показателю. Проект „Умный город“ помогает нам формировать систему эффективного управления городским хозяйством и создавать безопасные и комфортные условия для наших жителей, поэтому подмосковные города активно участвуют в этом проекте», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В 2024 году на ул. Мещерякова, ул. Инженерная, ул. Вавилова (с примыканиями) в г. о. Дубна в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. На улично-дорожной сети будут уставлены 60 светильников и 60 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 1 500 метров.

Также в этом году в г. о. Дубна от улицы Александровка до остановки Юркино будут уставлены 90 светильников и 90 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 2 600 метров.

Кроме того, в городе Дубна в 2024 году на улице Промышленная установят 16 светильников и 16 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 460 метров.

В этом году также освещение установят от улицы Академика Балдина до СНТ «Мичуренец». Будут установлены 96 светильников и 72 опоры для них. Протяженность системы освещения составит 2400 метров.

Более того, в Дубне на улице 8 Марта установят 23 светильника и 23 опоры для них. Протяженность системы составит 700 метров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.