сегодня в 16:14

В ДК «Октябрь» торжественно открылась выставка, на которой представлены фотографии и коллажи из писем и рисунков детей, чьи отцы находятся в зоне СВО. Организаторы — участницы дубненского отделения движения «Союз женщин России», передает пресс-служба администрации городского округа Дубна.

«Мы поняли, что городу это интересно, людям интересно. Благодаря одной из жен героев родилась эта идея — создать выставку о детях», — рассказала автор выставки, фотограф Яна Грибкова.

Фотографии — атмосферные, на лицах мальчиков и девочек — любовь и вера в то, что папа вернется живым.

Выставка мобильная, будет переезжать с места на место. В ближайшее время планируется ее демонстрация в городских библиотеках, гимназиях, лицеях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.