Дубна присоединилась к областной физкультурно-спортивной акции «Зарядка долголетов»

В Дубне состоялась акция «Зарядка долголетов». Руководитель клуба чир-спорта «Электра» Ольга Дель провела зарядку для участников программы «Активное долголетие» из Дубны и Талдома, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мастер-класс показала и Нина Новикова, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. В следующем году ей исполнится 90 лет, но она до сих пор проводит занятия для своих ровесников. Вот где позавидуешь энергии и силе воли!

Областная физкультурно-спортивная акция «Зарядка долголетов» прошла при поддержке активистов «Молодой гвардии» Единой России в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие в Подмосковье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.