Дубна получила спецмашину, оснащенную для аварийно-восстановительных работ

Ресурсоснабжающая организация в Дубне получила ГАЗель, оснащённую всем необходимым для аварийно-восстановительных работ. Это настоящая выездная мастерская, говорят специалисты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый автомобиль поступил на службу ресурсоснабжающей организации «Производственно-технического объединения городского хозяйства» от министерства ЖКХ Московской области. Главное в нём – начинка, содержимое грузового отсека: бензиновые генератор и мотопомпа, сварочный аппарат, осветительные вышки с прожекторами для работы в ночное время суток, чтобы освещать место аварии и многое другое.

«Она оборудована так, что один автомобиль может приехать на место аварии и все, больше нам не надо посылать ни за каким оборудованием, в этом есть все необходимое», - отмечает директор АО «ПТО ГХ» Сергей Трушин.

Сергей Прокопов – начальник участка – принимает непосредственное участие в ликвидации аварийных ситуаций. Говорит, в автомобиле все максимально продумано, чтобы оперативно реагировать на коммунальные инциденты.

«Всё скомпоновано так, что быстро и удобно достаешь оборудование и работаешь», - поделился впечатлениями начальник участка АО «ПТО ГХ» Сергей Прокопов

Газель – это уже третья новая машина в автопарке предприятия.

«В этом году получаем большую поддержку от Министерства ЖКХ региона и нашего Губернатора. Это уже третья машина, которую передали в Дубну», - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее министерство ЖКХ региона в рамках программы технического перевооружения ресурсоснабжающих организаций выделило Дубне каналопромывочный автомобиль и илосос, обе машины на базе КАМАЗа. Они помогут обслуживать коммунальные сети и предотвращать аварийные ситуации в системе водоотведения. С помощью новой техники бригады смогут оперативно устранять засоры и поддерживать коммунальную инфраструктуру в рабочем состоянии.