Дубна начинает преображаться к новогодним праздникам

Команда главы городского округа Дубна активно работает над созданием праздничной атмосферы к Новому году, чтобы порадовать как местных жителей, так и гостей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На Набережной Менделеева уже подключены гирлянды «дюралайт» на опорах освещения, а ротонды сверкают праздничными огнями. В сквере Мещерякова, как и в прошлом году, установили яркие гирлянды на опорах освещения.

Праздничное настроение не обошло и остановочные павильоны: от ОРСа до большого круга по проспекту Боголюбова украшены семь остановок.

По всему городу подключаются консоли на опорах освещения и ведется активная работа по их починке и замене лампочек. Улицу Флерова украсили ретро гирляндами и консолями «Фонарик», создающими уютную атмосферу прошлого. В сквере Жолио Кюри включили звездное небо, которое каждый год становится настоящим украшением Институтской части.

В сквере Ветеранов подключили гирлянду между опорами освещения и живой елью, а также установили инсталляцию «2025». В Парке семейного отдыха также завершена установка праздничной инсталляции. А пока уже известно, что в этом году в наукограде установили новогодние елки в нескольких частях города. У ДК «Октябрь», в Парке семейного отдыха и еще одна елка радует глаз напротив административного здания ОИЯИ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.