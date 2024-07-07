В Мытищах отметили День двора

Жителям дома 9 на улице Троицкой повезло, ведь именно такой командой они могут похвастаться. Дружная компания жильцов дома отметила День двора в эту субботу, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова поздравила присутствовавших с этим праздником. Она отметила, что подобные мероприятия помогают найти новых друзей среди соседей и воспитывают в подрастающем поколении уважение и взаимопонимание к людям, живущим рядом.

Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи Олег Галайда процитировал высказывание, что хороший сосед — это почти родственник, и очень важно собираться такой дружной командой и устраивать подобные праздники. Он выразил надежду, что это станет доброй традицией.

Самым активным и неравнодушным жителями были вручены Благодарственные письма главы г. о. Мытищи и председателя Совета депутатов. Жильцы пришли на праздник целыми семьями. Было отмечено, что здесь живут люди разного возраста, разных профессий, увлечений. Но всех их объединяет одно — большая любовь к родному округу, своей улице, дому. На протяжении всего мероприятия желающие могли принять участие в играх, получить «макияж» из аквагрима, сделать значок, посвященный своей семье, потанцевать и стать участником флешмоба «Мы — Мытищи».

Детский смех, поздравления и теплые слова в адрес друг друга звучали в этот день на месте сбора жителей.

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