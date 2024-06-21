Дружинники Подмосковья обеспечили общественный порядок на прошедшых выходных

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В минувшие выходные массовые гуляния прошли во многих округах Московской области. Дружинники помогали обеспечивать общественный порядок на мероприятиях в округах Щелково, Балашиха, Реутов, Орехово-Зуево, Люберцы. За время дежурства происшествий допущено не было. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.

16 июня в ходе патрулирования улиц стало известно, что группа неизвестных причинила вред здоровью двум жителям г. Тверь с применением оружия, после чего нападавшие скрылись на автомобиле.

Преступниками оказались жители г. о. Щелково. Дружинники оцепили место жительства подозреваемых, а полиция успешно провела их задержание.

Реестр и контакты действующих организаций можно посмотреть на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.