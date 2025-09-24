Дружинник из Реутова установил мировой рекорд по стрельбе на соревнованиях в США

Более 160 участников со всего мира собрались на ежегодном престижнейшем соревновании по высокоточной пневматической стрельбе в штате Огайо в США, чтобы побороться за чемпионский титул и звание лучшего стрелка. Под российским флагом на стрельбищах выступил Николай Болдов, участник народной дружины г. о. Реутов. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

По итогам квалификационного отбора в дисциплине бенчрест на дистанции 100 ярдов (примерно 91,5 метров) Николай показал лучший результат в своей группе, после чего вышел в финал. В финале, по итогу двух матчей, российский стрелок вышел на первое место с существенным отрывом в 6 очков от своих соперников, выбив 241 очко. Данный результат на сегодняшний день является мировым рекордом в соревнованиях такого класса!

Само соревнование состоит из нескольких независимых чемпионатов, а главный победитель определяется по сумме результатов в ключевых дисциплинах:

Бенчрест — Соревнование на точность. Стрельба со станка на дистанции 75 и 100 ярдов (68.5 и 91.5 метров). Цель — поразить мишень или сделать максимально маленькую группу попаданий.

Филд Таргет — Спринт со стрельбой. Смесь стрельбы и легкого кросса, когда стрелок перемещается между позициями и поражает металлические мишени на дистанциях от 10 до 55 ярдов (от 9 до 50 метров).

Спид Челлендж — Соревнование на скорость. Нужно максимально быстро и точно поразить серию стальных мишеней из пистолета или винтовки.

Эта победа имеет особое значение. Николай Болдов выступал на международной арене под государственным флагом РФ, наглядно продемонстрировав высочайший уровень подготовки и силы духа. Поздравляем Николая и желаем ему новых побед!

