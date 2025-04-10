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Друг рэпера Паши Техника рассказал, что его похоронят в закрытом гробу

Друг рэпера Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин рассказал, что исполнителя похоронят на московском Николо-Архангельском кладбище в закрытом гробу, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что потом процессия двинется на Николо-Архангельское кладбище.

Лидер московской андеграунд-группы Kunteynir Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде. Рэперу было 40 лет, у него остался маленький сын Иван.

Церемония прощания с артистом пройдет в открытом режиме, проститься с ним смогут все желающие.