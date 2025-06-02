Дроны в Подмосковье остановили десятки грязной техники

Главгосстройнадзор Московкой области для контроля и профилактики нарушений на строительных площадках использовал квадрокоптеры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторы Главгосстройнадзора в течение трех весенних месяцев выезжали на поднадзорные объекты, фиксировали выезд техники с неочищенными от грязи колесами, а также информировали строителей об ответственности за нарушения и напоминали о внушительных штрафах — до 300 тысяч рублей. Для проведения таких рейдов использовали квадрокоптеры, оснащенные громкоговорителем.

За три месяца рейды охватили большую часть поднадзорных объектов. Особое внимание Главгосстройнадзор уделил стройкам, на которые было зафиксировано наибольшее количество жалоб жителей.

Контроль и профилактика подтвердили свою эффективность — в 100% случаев водители большегрузов предпочитали остановиться на пункте мойки колес и привести технику в порядок, прежде чем выехать в город.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.