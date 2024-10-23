Древнее желание: преподаватель объяснил намерение квадроберов подражать животным

«Желание подражать и обладать силой животных было свойственно первобытным племенам, а в древних воинских подразделениях уже существовали свои зооморфные „субкультуры“ — от берсеркеров у викингов до воинов-ягуаров у ацтеков», — отметил эксперт.

Квадроберы — это модная молодежная субкультура, к которой себя относят в основном дети и подростки от 9 до 14 лет. Они занимаются спортивным бегом и прыжками на четвереньках, носят маски различных животных. Этот вид спорта пришел в Россию из Японии.

В 2024 году квадроберов начали активно обсуждать в СМИ и соцсетях, а также в кругах преподавателей, психологов и среди общественности. Иногда они агрессивно ведут себя по отношению к окружающим.