Дренажную канаву расчистят в поселке Шатуры по просьбе жительницы округа

В администрации муниципалитета Шатура глава Николай Прилуцкий провел прием граждан по личным вопросам. Жительница поселка Шатурторф обратилась к нему с запросом очистки дренажной канавы вдоль дороги. Весной и в период обильных дождей вода скапливается в канаве. Это становится причиной подтопления участков частного сектора. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Николай Николаевич заверил женщину, что встретится с ней в поселке лично, чтобы детально разобраться в ситуации. На следующий день глава округа оценил состояние дренажной канавы на ул. Большевик в Шатурторфе.

«В нескольких местах трубы засорились, кое-где оказались выше необходимого уровня, и водоотвод своих функций полноценно не выполняет. Поручил Службе дорожного хозяйства на следующей неделе расчистить участок дренажной канавы в конце водоотвода и заменить трубу за участками жителей», — прокомментировал Николай Прилуцкий результат встречи с жительницей посёлка Шатурторф.

Весной, когда установится стабильная плюсовая температура, здесь начнутся работы по исправлению ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.