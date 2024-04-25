Дождливая и теплая погода ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:09

В Подмосковье и столице в четверг местами пройдет дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 20 — плюс 22 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Скорость южного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление днем составит 743 мм рт. ст. Предстоящей ночью температура опустится до плюс 10 — плюс 12 градусов, днем 26 апреля она будет плюс 20 — плюс 22, местами прогремит гроза.