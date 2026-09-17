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Дожди сменятся потеплением в Ставропольском крае к 19 сентября

17 сентября в Ставрополе и местами по краю пройдут кратковременные дожди, а к 19 сентября дневная температура поднимется до +27 градусов, сообщает newstracker.ru .

17 сентября в Ставрополе ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь днем. Северный ветер усилится до 6–11 метров в секунду, температура составит +19…+21.

В Ставропольском крае местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +19…+24 градусов. В большинстве районов, включая Ставрополь, сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

18 и 19 сентября в краевой столице установится переменная облачность без существенных осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Ночью ожидается +13…+15 градусов, днем — +22…+24. По краю местами возможен кратковременный дождь, температура ночью составит +12…+17, днем — +22…+27 градусов.

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