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Дожди и похолодание придут в Московский регион 19 июня

Днем 19 июня в Москве и области ожидается умеренно теплая погода с кратковременными осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр России .

В дневные часы столбики термометров в столичном регионе поднимутся до отметки от 19 до 21 градуса тепла. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременный дождь.

При этом в отдельных районах Московской области возможна гроза. Будет западный и северо-западный ветер. Скорость составит 6–11 м/с.

В ночное время температура воздуха в Москве и области опустится до 10–12 градусов тепла. На небе установится переменная облачность.

Местами пройдет небольшой дождь. Направление ветра сменится на северо-западное, а его скорость снизится до 3–8 м/с.

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