Дождь, ветер, похолодание: какая погода будет на День Победы

На День Победы в столице ожидается прохладная и дождливая погода

В столице на День Победы погода ухудшится, похолодает, не нее будет влиять атлантический циклон с запада, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 9 мая прогнозируется преимущественно пасмурная, дождливая и ветренная погода. В этот день с 6 часов утра до полуночи на мегаполис выльется до 27 мм осадков, или 44% от месячной нормы осадков. В основном дождь пройдет во второй половине дня и вечером.

Синоптик добавил, что юго-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, порывы могут доходить до 12-15 м/с. Температура воздуха ночью и утром составит плюс 5 — плюс 10 градусов, днем — от плюс 9 до плюс 4, это на 5-6 градусов холоднее положенного по климатической норме.

Он уточнил, что нижняя кромка облачности под утро 9 мая опустится до 100-300 м.

