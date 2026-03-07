сегодня в 07:15

Дождь, снег и гололедица будут днем 7 марта в Московском регионе

Днем 7 марта в Москве и области ожидается от +2 до +4 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В субботу днем в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. Местами ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица.

Ветер будет западный, северо-западный. Скорость — от 6 до 11 метров в секунду, возможны порывы до 15 м/с.

Ночью в Москве и области ожидается от -4 до -2 градусов. Будет облачная погода с прояснениями и снег.

Ветер ожидается западный, северо-западный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.