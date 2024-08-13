Дождь и ветер придут в Московский регион 13 августа

Гидрометцентр РФ: в Московском регионе будут идти дожди целый день 13 августа

Во вторник в столице и области будет непогода, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Температура воздуха в Московском регионе 13 августа днем будет от 18 до 20 градусов тепла. Ожидается облачность с прояснениями. Дождь будет, но кратковременный. В области возможны грозы. Ветер северо-западный — от пяти до десяти метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до 11-13 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Накануне На земле была сильная магнитная буря. К вечеру она усилилась до отметки G4, но затем снова снизилась до G3.