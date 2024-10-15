Дождь и ветер до 11 м/с придут в Московский регион 15 октября
Гидрометцентр РФ: холод с дождем и ветром будут в Московском регионе во вторник
Днем в Московском регионе будет от пяти до семи градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается маленький дождь. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду. Также будет облачно.
Ночью ожидается от трех до пяти градусов тепла. Погода облачная с прояснениями, будет маленький дождь. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.
Ранее в Москве упали несколько деревьев. Это произошло из-за непогоды — сильного ветра, мокрого снега и дождя.