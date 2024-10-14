В Москве из-за непогоды зафиксировали случаи падения деревьев

В понедельник в Москве зафиксировали случаи падения деревьев из-за сильного ветра и осадков в виде мокрого снега и дождя, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы .

Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят городские службы. Жителей столицы призвали быть внимательными во время нахождения на улице при непогоде. Горожанам посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них транспортные средства.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильными порывами ветра. Период предупреждения действует до 21:00 14 октября.

Также данный уровень погодной опасности сохраняется в Московском регионе из-за низкой температуры. В столице из-за холодного атмосферного фронта фиксируется непогода.

Синоптик Вильфанд заявил, что солнечная погода вернется в Москву в эти выходные. Мокрого снега на этой неделе больше не будет.