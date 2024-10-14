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Синоптик Вильфанд: солнечная погода вернется в Москву в выходные

По прогнозу синоптиков, солнечная погода вернется в столицу в выходные, мокрого снега на этой неделе больше не ожидается, сообщает « Интерфакс ».

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, понедельник — самый холодный день этой недели. 14 октября температура в Москве на 3 градуса ниже нормы.

15 октября днем она поднимется до плюс 5 — плюс 7 градусов. Дождь будет ослабевать, а мокрого снега и вовсе на этой неделе больше не прогнозируется.

Температура 16 и 17 октября повысится. Ночью она будет от плюс 3 до плюс 5 градусов, днем — от плюс 6 до плюс 8 градусов. Местами 16 октября ожидаются кратковременные дожди, 17 октября их уже не будет.

К концу недели температура воздуха поднимется до плюс 12 градусов. В выходные в Москву вернется солнечная погода.

Ранее в Подмосковье и столице прошел первый снег. Местами образовался временный снежный покров.