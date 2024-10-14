В Новой Москве пошел первый снег

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Синоптик Леус: днем 14 октября в Новой Москве прошел первый снег

Синоптик Михаил Леус в Telegram-канале сообщил, что 14 октября в 11 часов дня в Новой Москве прошел первый снег. По словам специалиста, об осадках проинформировала метеостанция аэропорта Внуково.

Леус добавил, что в Новой Москве идет снег и мелкий дождь, о чем свидетельствуют данные прогнозов. Видимость составляет 9 километров.

«Ждем полудня, чтобы посмотреть по данным всех метеостанций региона, куда уже добрались осадки в смешанной фазе», — написал Леус.

Между тем на большей части территории Подмосковья 14 октября прогнозировался I класс пожарной опасности. В лесничестве «Русский лес» в понедельник, по данным регионального Комлесхоза, ожидается II класс пожарной опасности.

В целом в понедельник и вторник, 14 и 15 октября, по всей Московской области прогнозируется I класс пожарной опасности.