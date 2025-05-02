сегодня в 07:14

Дождь и до +9 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

В Подмосковье и столице в пятницу пройдет небольшой дождь, местами умеренный, температура прогнозируется плюс 7 — плюс 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается облачная с прояснениями погода.

Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м, местами он может усиливаться порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут 0 — плюс 2 градуса, днем 3 мая — от плюс 12 до плюс 14. Сохранятся дождь и порывистый ветер.