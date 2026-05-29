Дождь и до +12 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу пройдет небольшой дождь, температура прогнозируется плюс 10 — плюс 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная погода.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 5 — плюс 7 градусов, днем 30 мая — от плюс 13 до плюс 15. Также местами пройдет небольшой дождь.
