сегодня в 07:10

Дождь и 31-градусная жара ожидаются в Московском регионе во вторник

В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется жаркая погода, температура поднимется до плюс 29 — плюс 31 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности в Московской области во второй половине вторника местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер южный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Из-за жаркой погоды в Москве с 11 до 18 часов вторника будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.