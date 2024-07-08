«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за аномальной жары

Предупреждение о 30-градусной жаре действует с 11 до 18 часов 8 и 9 июля. При этом в Московской области в данный период оповещения о погоде не требуются.

«Оранжевый» уровень означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что текущий июль может войти в пятерку самых жарких месяцев за всю историю метеонаблюдений.