Доцент Воронова объяснила рост неполных семей в России

За последние 20 лет число неполных семей в России увеличилось почти в два раза — с 21% в 2002 году до 38,5% в 2021 году, сообщила РИАМО доцент Финансового университета Елена Воронова.

«Согласно данным исследования ВНИИ труда Минтруда России, за последние два десятилетия доля неполных семей в России увеличилась почти вдвое — с 21% в 2002 году до 38,5% в 2021 году. И это количество неполных семей продолжает расти, что, в первую очередь, связано с социальными изменениями в обществе, которое уже не так критично оценивает развод как явление: крах базовой ячейки общества уже не является порицаемым», – отметила Воронова.

Она добавила, что процедура развода не отражается больше на дальнейшей карьере и на статусе работников.

«Однако печальным остается тот факт, что для некоторых статус, например, матери-одиночки, остается приоритетным из-за размера социальных выплат, положенных родителям, в одиночку воспитывающим ребенка. Следует также отметить, что как выплаты, так и различные социальные льготы и другие меры поддержки семей значительно облегчают воспитание ребенка, человеку, воспитывающему ребенка в неполной семье, позволяя осуществлять трудовую деятельность и воспитывать полноценного нового члена общества», – резюмировала доцент.

