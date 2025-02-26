Депутат Шевченко: подписать контракт с Минобороны в Балашихе могут все желающие

В подмосковной Балашихе работает единый центр отбора кандидатов на службу в ВС РФ по контракту, куда могут обратиться не только жители Московского региона, но и граждане со всей страны. Тут будущим бойцам помогают оформить все нужные документы, направляют на медкомиссию и собеседование с психологом, сообщила РИАМО депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

Парламентарий отметила, что подписать контракт с Минобороны на 1 или 3 года, а также на 5 лет может любой желающий, кто обратится в центр, успешно пройдет медкомиссию и все этапы подготовки перед службой.

«В год 80-летия Великой Победы мы с особой гордостью говорим об исторической памяти, восхищаемся мужеством и отвагой наших воинов. Как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, „все, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения — это наши герои. Духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколения героев Отечества“», — сказала Шевченко.

Военнослужащие, подписавшие контракт в Подмосковье, могут рассчитывать на хорошую финансовую поддержку. Общая сумма единовременных выплат достигает 2,3 млн рублей, где 1,9 млн предоставляет регион, а 400 тыс. выделяет государство. Денежное довольствие включает не только ежемесячную зарплату, но и специальные надбавки за выполнение особых задач в зоне боевых действий. За проявленные доблесть и отвагу, отмеченные государственными и боевыми наградами, военнослужащим полагаются дополнительные выплаты. Такая система материального стимулирования является самой щедрой среди всех регионов России.

Государство оказывает всестороннюю поддержку семьям военнослужащих, пока те выполняют свой долг по защите страны. Комплексная помощь охватывает все поколения: от детей до пожилых родителей контрактников.

Особое внимание уделяется подрастающему поколению. Малышам гарантировано первоочередное зачисление в дошкольные учреждения. Школьники обеспечиваются бесплатным питанием, а выпускники получают преференции при поступлении в престижные высшие учебные заведения благодаря специальным квотам.

Родители военнослужащих также не остаются без внимания. Им доступен приоритетный порядок госпитализации в государственные медицинские учреждения, а социальные работники готовы оказывать необходимую помощь прямо на дому на безвозмездной основе.

Психологическая поддержка, помощь в трудоустройстве и юридические консультации предоставляются супругам военнослужащих совершенно бесплатно. Кредитные каникулы доступны как для самих военных, так и для членов их семей при возникновении финансовых затруднений. Важно отметить, что выплата алиментов остается обязательной и не подлежит отсрочке — это единственное исключение из правил.

Пункт отбора военных на службу по контракту работает в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2. Узнать подробности можно на горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру 117 с мобильного телефона. Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости ее можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул глава региона.