Досрочный период ЕГЭ-2025 в Подмосковье пройдет с 21 марта по 21 апреля

Во вторник на базе регионального центра обработки информации Московской области состоялось обучение по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ в досрочный период, который пройдет с 21 марта по 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

На очной встрече присутствовали руководители пунктов проведения экзаменов, члены государственной экзаменационной комиссии Московской области, технические специалисты, муниципальные ответственные за проведение экзаменов.

Обучение было направлено на знакомство собравшихся с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение ЕГЭ, а также на обозначение алгоритма действий в пункте проведения экзаменов. Участники обсудили проблемы, которые возникали при проведении экзаменов в прошлом году, а также методы предотвращения их появления в текущем году.

«Все работники пунктов прошли обучение на муниципальном и федеральном уровне, получили необходимые сертификаты, и приняли участие во всероссийском тренировочном мероприятии 5 марта этого года», — отметили в пресс-службе ведомства.

В досрочный период в Подмосковье будут работать 4 пункта проведения экзаменов: в Королеве, Красногорске, Одинцово и Раменском. Сдавать ЕГЭ в досрочный период планируют 129 человек, из них 34 выпускника 11 класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.