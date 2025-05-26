Досрочно завершен ремонт тротуара на улице Смирновской в Люберцах

«Изначально демонтаж старого плиточного покрытия и укладку нового, асфальтобетонного, на участке протяженностью свыше 200 м специалисты регионального „Мосавтодора“ планировали выполнить до 26 мая. Однако этим тротуаром ежедневно пользуются тысячи люберчан, и, чтобы минимализировать неудобства жителей, подрядчик выполнил работы раньше срока. На сегодня все работы завершены», — отметил глава городского округа Владимир Волков.

Он добавил, что в текущем сезоне уже выполнен ремонт девяти участков тротуаров и построен тротуар в поселке Красково к КП «Марусин Луг». По словам главы округа, об этом жители просили на одной из встреч в формате выездной администрации. В планах — обустройство тротуара в Островцах.

Всего в 2025 году в городском округе Люберцы отремонтируют 11 муниципальных и четыре региональные автомобильные дороги, а также 7 тротуаров вдоль муниципальных автодорог.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.