Доску в память об участнике СВО открыли в Люберцах

Доска в память об участнике специальной военной операции Евгении Лютове появилась в Люберцах на доме № 21 (ул. 3-е Почтовое отделение). На открытии присутствовал глава муниципалитета Владимир Волков и родные бойца, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Год назад, 2 декабря 2023 года, трагически оборвалась жизнь нашего земляка, участника спецоперации Евгения Сергеевича Лютова. Сегодня на доме, где жил боец, открыли мемориальную доску. Евгений был настоящим мужчиной: никогда не прятался за чужими спинами и знал, что священный долг гражданина — защита Отечества. Поэтому с первых дней украинской агрессии боролся, чтобы на Донбассе воцарился мир. После объявленной нашим президентом СВО отправился добровольцем в зону боевых действий. Был дважды ранен, но каждый раз возвращался на фронт», — сказал Владимир Волков.

Евгений Лютов героически погиб при выполнении боевой задачи в Артёмовске: он прикрыл товарища собой.

«Благодарю Оксану, сестру бойца, за инициативу, а фонд „Защитники Отечества“ — за помощь в увековечении памяти нашего героя», — добавил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.



«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.