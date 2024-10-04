Дошкольное отделение школы Истры заняло 3 место конкурса «Видеоролик Предшкола»

Дошкольное отделение Чеховской школы Истры заняло третье место на областном конкурсе «Видеоролик Предшкола». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году детские сады Подмосковья внедрили новый стандарт «Предшкола». Это открыло для детей новые горизонты развития.

С июня по сентябрь 2024 года в рамках этого проекта прошел конкурс видеороликов. Его цель — продемонстрировать, как юные воспитанники взаимодействуют с современным оборудованием, предусмотренным стандартом «Предшкола».

В конкурсе приняли участие 37 учреждений Московской области, и среди них выделились педагоги дошкольных отделений Лицея г. Истра и Чеховской школы.

В издательстве «Просвещение» подвели итоги конкурса, в котором Чеховская школа заняла теретье место.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.