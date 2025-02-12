Дошкольники Подмосковья осваивают новые технологии дополнительной реальности

В корпусе № 4 СОШ № 20 им. Н. З. Бирюкова (г. Орехово-Зуево) активно внедряют инновационные технологии в дошкольном образовании. Более 320 детей занимаются с интерактивной песочницей, основанной на технологиях дополнительной реальности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для развития речи более 70 воспитанников уже два года используется умное зеркало ArtikMe. Оно помогает детям в игровой форме тренировать произношение и артикуляцию с помощью сказочных персонажей.

Также в образовательном процессе задействован лого-робот «Умная пчелка», который знакомит детей с основами программирования и пространственного мышления. Интерактивные методики повышают интерес дошкольников к обучению и делают занятия более увлекательными.

Ранее глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий сообщал, что в округе открыто 22 «Точки Роста». Благодаря им школьники могут проводить исследования, лабораторные и практические работы, что станет хорошей основой для их будущей профессиональной реализации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.