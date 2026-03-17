Дошкольники Долгопрудного посетили технопарк «Физтех-лицея»

Воспитанники дошкольного отделения «Звездочка» школы № 9 в Долгопрудном 13 марта побывали на экскурсии в естественно-научном кластере Технопарка «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы. Дети познакомились с основами естественных наук и робототехники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школы Долгопрудного, имеющего статус наукограда, развивают современные форматы обучения с раннего возраста. В образовательный процесс для дошкольников внедряют элементы робототехники, конструирования и экспериментирования, формируют основы инженерного мышления, знакомят с профессиями и выстраивают сотрудничество с предприятиями и учебными заведениями.

13 марта воспитанники «Звездочки» вместе с педагогами посетили Технопарк «Физтех-лицея». В Биохимтехе детям рассказали о прошлом и будущем Земли, показали устройство Солнечной системы, модели динозавров и обитателей аквариумов.

Также ребята побывали на малом и большом полигонах робототехники, в Кванттехе и планетарии. В управлении образования администрации Долгопрудного отметили, что такие познавательные экскурсии доказали свою эффективность и будут проводиться и дальше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.