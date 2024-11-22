Дошколятам города Фрязино рассказали о добровольцах и волонтерах

Участники регионального проекта социальной активности детей старшего дошкольного возраста Московской области «Орлята-Дошколята», воспитанники подготовительной к школе группы № 7 МБОО СОШ № 1 им. Героя Советского Союза И. И. Иванова города Фрязино, усердно учатся проявлять заботу не только о своих близких, но и о тех, кто их окружает в повседневной жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На последней неделе трека «Орленок-доброволец» маленькие «Орлята» узнали, кто такие добровольцы и волонтёры, и осознали, как велика их значимость для общества. В рамках этого образовательного опыта, совместно со своими родителями и воспитателями, они приняли участие в благотворительной акции «Отходы во благо», в ходе которой собрали и сдали макулатуру и вторсырье.

Заботливым и добрым быть не так-то просто, однако дошколята при поддержке своих родителей успешно справились с поставленными задачами. Это совместное мероприятие не только обогатило знанием о добролюбии, но и способствовало сближению родителей, детей и педагогов, что стало важным шагом к включению в совместную благотворительную деятельность и осознанию ценности доброты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.