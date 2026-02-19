Дорожный мастер в Черноголовке рассказал о работе в снегопады

Дорожный мастер МБУ «Служба благоустройства» Евгений Лебасов в Черноголовке работает в усиленном режиме из-за сильных снегопадов зимой 2026 года. Бригады выходят на смены по 12 часов и более, чтобы расчищать дороги и пешеходные зоны.

Евгений Лебасов трудится в МБУ «Служба благоустройства» Черноголовки уже десять лет. За это время он работал дорожным рабочим и трактористом, а сейчас занимает должность дорожного мастера и отвечает за организацию работы бригад по содержанию дорог.

Из-за обильных снегопадов он вместе с коллегами лично выходит на расчистку улиц.

«Как сказали синоптики, это самая снежная зима в регионе за последние 60 лет, поэтому работаем на пределе возможностей. Бывает в две, а бывает и в три смены — от двенадцати часов. Начинаем обычно в шесть утра», — рассказал Евгений.

Ежедневно три мини-погрузчика расчищают пешеходные дорожки, выходы к переходам, а также подходы к образовательным и медицинским учреждениям. Кроме того, специалисты отрабатывают все обращения, поступающие через портал «Добродел».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.