Дорожные службы Раменского круглосуточно очищают улицы от снега

В Раменском дорожные службы продолжают круглосуточную уборку снега на улицах города в условиях сильного снегопада.

В Раменском дорожные службы ведут планомерную уборку снега на городских магистралях, несмотря на продолжающийся снегопад. Ночная смена начинается в 20:40 и завершается в 04:00. Особое внимание уделяется улице Гурьева, одной из главных транспортных артерий города.

Движение транспорта во время работ не перекрывается, чтобы не создавать неудобств для жителей. По словам представителя ДРСУ Романа Лукьянова, бригада действует слаженно и профессионально, несмотря на сложные погодные условия.

В уборке задействованы пять автопогрузчиков для сгребания снега с проезжей части и тротуаров, десять самосвалов для вывоза снежных масс, четыре комбинированные дорожные машины для обработки покрытия и один трактор для работы в труднодоступных местах. С начала сезона с муниципальных дорог вывезено 37 000 кубометров снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.