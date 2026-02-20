Дорожные службы Павловского Посада расчистили улицу Кирова ночью 20 февраля

В ночь на 20 февраля дорожные службы Павловского Посада приступили к уборке улицы Кирова. Работы начались в 21:00 и продолжались до 4:00 утра. Для очистки использовали лаповый снегопогрузчик, который позволяет быстро собирать ледяную массу и загружать ее в самосвал объемом до 20 кубометров. Одна машина наполняется примерно за пять минут.

Вместе со снегопогрузчиком работали три специалиста. Один из них координировал процесс с помощью рации, а двое других вручную дочищали остатки наледи лопатами. Особое внимание уделили уборке автобусных остановок, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта.

На полную очистку улицы Кирова потребовалось около пяти часов. При этом движение транспорта не ограничивали, автомобили могли свободно проезжать по дороге.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.