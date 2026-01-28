Дорожные службы Одинцовского городского округа приведены в полную готовность
Фото - © Автор: Шматкова Мария/РИАМО
Дорожные службы Одинцовского городского округа приведены в полную готовность для борьбы со снегом.
В ночную смену заступила бригада Одинцовского ДРСУ. На маршрут вышли 4 комбинированные дорожные машины, которые расчищают основные магистрали города от снежных заносов и обрабатывают дороги противогололедными реагентами, чтобы не образовывалась наледь.
Машины выезжают с территории и сразу выстраиваются клином с небольшим нахлестом, чтобы снег собирался и откидывался на обочину.
Для того, чтобы очистить дороги города от снега, колонне понадобится около пяти часов.
По прогнозу синоптиков, метель продлится до полудня 29 января.
Уже расчищены Можайское и Красногорское шоссе, улицы Маршала Неделина и Жукова. Следующий в списке — 8-й микрорайон, колонна отправляется туда. Чистить город водители Одинцовского ДРСУ будут всю ночь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.
«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.
