Дорожные службы Одинцовского городского округа приведены в полную готовность для борьбы со снегом.

В ночную смену заступила бригада Одинцовского ДРСУ. На маршрут вышли 4 комбинированные дорожные машины, которые расчищают основные магистрали города от снежных заносов и обрабатывают дороги противогололедными реагентами, чтобы не образовывалась наледь.

Машины выезжают с территории и сразу выстраиваются клином с небольшим нахлестом, чтобы снег собирался и откидывался на обочину.

Для того, чтобы очистить дороги города от снега, колонне понадобится около пяти часов.

По прогнозу синоптиков, метель продлится до полудня 29 января.

Уже расчищены Можайское и Красногорское шоссе, улицы Маршала Неделина и Жукова. Следующий в списке — 8-й микрорайон, колонна отправляется туда. Чистить город водители Одинцовского ДРСУ будут всю ночь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

