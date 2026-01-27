Дорожные службы Коломны и Озер устраняют последствия снегопада 27 января

Сильный снегопад прошел в Коломне и Озерах в ночь на 27 января, ожидается его продолжение в ближайшие дни. Дорожные и коммунальные службы ведут расчистку улиц и дворов по установленному регламенту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Коломне и Озерах продлится несколько дней, а высота снежного покрова может увеличиться на 30–50 сантиметров.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев сообщил, что дорожные и коммунальные службы работают по регламенту. В первую очередь очищают опасные участки, дороги с интенсивным движением и автобусными маршрутами, затем городские улицы и дороги в населенных пунктах с твердым покрытием. Дороги с грунтовым покрытием содержатся в плотном снежном накате.

Во дворах многоквартирных домов приоритет отдается расчистке входных групп, лестниц, пандусов и спусков. После этого убирают тротуары, пешеходные дорожки, внутридворовые проезды и подъезды к контейнерным площадкам. Позже снег убирают с парковок, детских и спортивных площадок.

27 января муниципальные дорожные службы Коломны очищали от снега улицы Гагарина, Ленина, Полянскую, Мечникова, Ломоносова, Жуковского, Окский проспект и другие. Особое внимание уделялось пешеходным дорожкам и подходам к пешеходным переходам. Снегоуборочная техника работала также в Озерах и сельских населенных пунктах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.