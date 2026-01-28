Дорожные службы Истры очистили трассу к ЦКАД после ночного снегопада

В ночь на 28 января сотрудники Истринского филиала «Мосаводор» работали в усиленном режиме из-за снегопада. Дорожники начали смену с очистки автодороги «Духанино-Андреевское», которая связывает ЦКАД и Истру и отличается интенсивным движением.

Две комбинированные дорожные машины вышли на маршрут в 23:00. Первая техника убирала снег с осевой линии, вторая — очищала обочину и распределяла пескосоляную смесь. За ходом работ следила система мониторинга: приложение фиксировало передвижение техники, а руководитель контролировал выполнение заданий.

В течение ночи были очищены и обработаны трассы, ведущие к ЦКАД севернее Истры. В 8:00 следующая смена водителей продолжила уборку снега. Истринский филиал «Мосаводор» обслуживает около 200 километров дорог в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.