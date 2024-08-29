Дорожные службы городского округа Кашира готовятся к 1 сентября

В рамках подготовки ко Дню знаний служба инспектирования дорог совместно с сотрудниками отдела автодорог, транспорта и связи окружной администрации провела комиссионный выезд, чтобы посмотреть состояние пешеходных переходов около образовательных учреждений по 45 адресам, сообщили в администрации городского округа Кашира.

Дорожные службы обновляют дорожную разметку вблизи образовательных учреждений, меняют и устанавливают дорожные знаки.

Светофоры типа Т-7 устранят до конца августа. Данную информацию озвучил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов на расширенном оперативном совещании. Он отметил, что учебные учреждения округа готовы к началу нового учебного года. И важно, чтобы подходы к ним были безопасными.

В ближайшее время около отдельных учреждений образования будут установлены светофоры типа Т7. Это в д. Барабаново по улице Ленина, 3, п. Ледово по улице Школьной, 1, в Ожерелье по улицам Мира, 2 и Больничной, 1А.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о начале основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Дорожники начали работы в Ленинском городском округе. Реконструкция будет проходить поэтапно.

«Отдельное спасибо федеральному правительству за поддержку по самым крупным и сложным проектам. На днях мы приступили к основному этапу реконструкции Каширского шоссе — строительству развязки с Володаркой. Специалисты уже устанавливают пробные сваи. До конца года планируем начать строительство разворотной эстакады между Каширкой и автодорогой А-105, а в дальнейшем приступим к работам по расширению дорожного полотна до 6–8 полос. Общая протяженность участка реконструкции — порядка 5 км», — сказал глава региона.