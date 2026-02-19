Дорожные и коммунальные службы Раменского округа работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия циклона «Валли»

Коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме для устранения последствий циклона «Валли». Об этом сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев. Бригады вышли на линии сразу после получения информации о приближающемся циклоне, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Согласно прогнозам синоптиков, ожидается выпадение осадков до 30 см, что создает серьезную нагрузку на инфраструктуру округа.

В настоящее время снегоуборочная техника работает в усиленном режиме. Приоритет отдается расчистке главных магистралей, подъездных путей к больницам, школам и детским садам, а также дворовых территорий. Коммунальные бригады оперативно ликвидируют снежные заносы. Особое внимание уделяется очистке остановок общественного транспорта и пешеходных зон.

Для выполнения уборки дворовых территорий и пешеходных зон МБУ «Содержание и благоустройство» привлекло 194 рабочих и 54 единицы техники.

По информации МКУ «Рамавтодор», на муниципальных дорогах округа задействовано 110 единиц техники и 61 рабочий. В городе работает 35 единиц техники.

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.